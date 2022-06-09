حبس مراقب سرّب أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية بالشرقية

قررت نيابة أبوكبير العامة، اليوم الخميس، حبس مراقب لقيامه بتسريب أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية أثناء قيامه بأعمال المراقبة داخل لجنة مدرسة الرحمانية التجارية بنات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مدير الإدارة التعليمية بأبوكبير، بقيام لجان المتابعة على لجنة مدرسة القراموص الإعدادية المشتركة، المنعقد داخلها امتحانات الدبلومات الفنية مدرسة الرحمانية التجارية بنات اللجنة رقم 4801 بالتحفظ على مراقب لقيامه بتسريب أسئلة الامتحانات.

وتبين قيام و س، 45 عامًا، مدرس بتصوير أسئلة الامتحانات وإرسالها عبر تطبيق "الواتساب" إلى أحد الأشخاص لتسريبها للطلاب.

تم تحريز الهاتف المحمول، والتحفظ على المدرس، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3472 إدارى مركز شرطة أبوكبير لسنة 2022، وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي التي أكدت صحة الواقعة.