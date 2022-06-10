القومي للمرأة ينظم ندوة عن التسويق الإلكتروني للمرأة في قرى حياة كريمة بكفر الشيخ

نظم المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، ندوة بعنوان "التسويق الإلكتروني وتمكين المرأة اقتصاديا في عصر التحول الرقمي"، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ، إن من المعروف دائما اهتمام المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ بدعم المرأة في شتى المجالات، مؤكدة أن الندوة تناولت عدد من الموضوعات منها، أهمية تمكين المرأة اقتصاديا ودور الرقمنة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مساعدة السيدات في تسويق أعمالهم، وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتطرق إلى الشمول المالي، والاستخدام الآمن للإنترنت وكيفية مواجهة المخاطر الناتجة عنه والتعرف على الطرق المختلفة لحماية الحسابات والصفحات وغيرها من الأمور التي ترتبط بوجود الإنترنت.

وأشارت إلى الإعلان عن تدريب للتسويق الإلكتروني مجانا مقدم من وزارة الاتصالات متمثلة في مبادرة "قدوة تك"، بالتعاون مع فرع المجلس، للسيدات اللاتي لديهن مشروع قائمة لمساعدتهن على التسويق الجيد لمنتجاتهن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.