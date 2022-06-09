برلين: أكثر من 100 ألماني ممنوعون من مغادرة تركيا

أفادت بيانات صادرة من وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، بوجود 104 من المواطنين الألماني، ممنوعين من مغادرة تركيا.

وذكرت صحيفتا "شتوتجارتر ناخريشتن" و"شتوتجارتر تسايتونج" الألمانيتان في عدديهما المقرر صدورهما غدا الجمعة، استنادا إلى رد من الوزارة على استجواب قدمته نائبة من حزب اليسار، أن هناك 55 مواطنا ألمانيا موجودين في السجن في تركيا، فضلا عن منع 49 مواطنا آخر من السفر.

وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من رد الوزارة.

كان عدد المواطنين الألمان المحتجزين في السجون التركية وصل إلى 62 شخصا بحلول نهاية يونيو 2021 كما كان عدد المواطنين الممنوعين من السفر وصل إلى 54 شخصا.

من جانبها، قالت النائبة مقدمة الاستجواب لـ(د.ب.أ) :" هناك العديد من (المواطنين) الذين سافروا إلى تركيا تم احتجازهم فقط بسبب مساهمات في وسائل تواصل اجتماعي وتم توجيه إتهامات إلى هؤلاء من بينها إهانة الرئيس وبعضهم متهم بالانتماء إلى منظمات إرهابية مزعومة أو دعمها".

وطالبت النائبة الحكومة الألمانية بأن تتصدى بشكل أكثر شجاعة في مواجهة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتعزيز موقف المخالفين في الفكر الذين يعانون الاضطهاد في تركيا.