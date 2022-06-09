أشرف صبحي: الرئيس السيسي وجه بأن يكون ٢٠٢٣ عاما للشباب العربي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن يكون ٢٠٢٣ عاما للشباب العربي.

وأضاف صبحي، في مقابلة خاصة مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، أن الرياضة المصرية بخير ويتم التخطيط لها بشكل جيد، كما توجد قوانين مشددة على من يخرج عن الأطر القانونية، مشيرا إلى أنه تم إنشاء العديد من المدن الشبابية، وتحسين شكل وجودة الخدمة الرياضية بصفة عامة على مدار السنوات الماضية في محافظات الدولة المصرية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه يجرى حاليا دراسة ملف الدخل القومي للرياضة، مع العمل على مشروعات الشركات الناشئة وريادة الأعمال، كاشفا عن تطوير 8 مدن شبابية، وإنشاء 253 مركزا شبابيا جديدا، والانتهاء من تطوير أكبر مدينة أولمبية بنسبة 90%.

وحول أزمة لاعب الأولمبياد أحمد الجندي، قال الدكتورصبحي، إن أحمد الجندي من أبنائي "ويدرس في الأكاديمية العربية ويتسم بالأدب والاحترام ونحن نوفر له جميع أنواع الرعاية، ولدينا اتفاق مع الأكاديمية بإتاحة منح لأبطالنا وبينهم أحمد الجندي للتعليم مجانا."

وأكد الدكتور صبحي تقديم قطاع الرياضة في الدولة المصرية تسهيلات للأبطال في جميع الألعاب، موضحا أن موضوع أحمد الجندي أمر إداري ولا يرتقي أن يكون أزمة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تقدم كافة أنواع الدعم والرعاية للعبة الإسكواش، كما أن الدولة المصرية حريصة على ذلك وتقدم كافة أنواع الدعم والرعاية لهذه اللعبة والتي تحظي باهتمام كبير.

وعن انتقال اللاعب محمد الشوربجي لاعب الإسكواش بعد انتقاله للعب باسم بريطانيا، قال صبحي إننا :"نتمني للشوربجي كل التوفيق، مضيفًا أحيانا يتعلم الشباب بشكل جيد، ويسافر للعمل في الخارج من أجل زيادة دخله".

وأشار الوزير إلى أن الإسكواش رياضة بدأت بفضل أولياء الأمور في الأندية ذات المستوى الاجتماعي العالي، ثم تطورت وبدأت الدولة في بناء ملاعب الإسكواش على أعلى طراز و مستوى.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن عقود لاعبي الإسكواش مع الأندية تبدأ من 400 ألف جنيه، مشيرا إلى أن أحد الرعاة يضخ ما يقرب من 100 مليون جنيه بهدف الاستثمار في رياضة الإسكواش المصري.

ولفت صبحي إلى أنه تواصل مع بعض لاعبي الإسكواش القدامى وقام باستدعاء اللاعب أمير وجيه من الولايات المتحدة وأسند إليه أحد المشاريع الرياضية.

وبشأن إمكانية تكرار سيناريو محمد الشوربجي مع لاعبين آخرين قال الدكتور صبحي إننا على دراية تامة، ولكن لا أضمن عدم تكرار السيناريو بنسبة كبيرة"، كاشفا عن عدد المسجلين في كافة الألعاب الرياضية لا يتخطى 2 مليون لاعب، معتبرا أن هذا الأمر لا يتوافق مع عدد الشباب المصري الذي يبلغ 25 مليونا، لذلك تتخذ وزارة الشباب والرياضة خطوات بإنشاء اتحادات جديدة.

وأكمل وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم تنظيم أكبر بطولة في العالم لرياضة السلاح في مصر، مؤكدا أن الدولة المصرية تحظى بثقة كبيرة في تنظيم كل البطولات العالمية نظرا لاستقرار الوضع الأمني.

ووجه الدكتور أشرف صبحي، الشكر للاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي،على إنجازاته الرياضية الأخيرة.