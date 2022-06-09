 القبض على متهم بالترويج لبيع الحشيش على فيسبوك - بوابة الشروق
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القبض على متهم بالترويج لبيع الحشيش على فيسبوك

نهاد القادوم
نشر في: الخميس 9 يونيو 2022 - 6:36 م | آخر تحديث: الخميس 9 يونيو 2022 - 6:36 م
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط عنصر إجرامى بتهمة الترويج لبيع المواد المخدرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمدينة نصر.

بدأت الواقعة عندما تابعت مباحث مكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، حيث تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش والترويج له عبر إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متخذاً من منطقة مدينة نصر مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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