التنمية المحلية تستعد لإطلاق النسخة الـ2 من دورة تدريب الكوادر الإفريقية لـ24 شخصا

تستعد وزارة التنمية المحلية خلال الأيام المقبلة، بالتنسيق مع الوكالة المصرية من أجل التنمية الخارجية المصرية، لإطلاق النسخة الثانية من الدورة التدريبية للكوادر الإفريقية لـ24 متدربا من 17 دولة إفريقية، فى مجال التنمية المحلية واللامركزية؛ للمساهمة فى بناء قدراتهم، وحتى يكونوا قادة الغد ومستقبل التنمية فى بلادهم.

يذكر أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، افتتح فعاليات الدورة التدريبية الأولى لتدريب الكوادر الإفريقية فى الفترة من 23 نوفمبر 2019 وحتى 4 ديسمبر 2019، بمركز التنمية المحلية بسقارة بحضور 19 من الكوادر الإفريقية، وذلك تنفيذا لتوصيات مؤتمر الحكومات والمدن الإفريقية الذى نظمته وزارة التنمية المحلية فى يونيو 2019.