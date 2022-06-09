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هالة زايد تحضر زفاف المتحدث السابق باسم وزارة الصحة

هالة زايد وخالد مجاهد في حفل الخطوبة
هالة زايد وخالد مجاهد في حفل الخطوبة

نشر في: الخميس 9 يونيو 2022 - 9:35 م | آخر تحديث: الخميس 9 يونيو 2022 - 9:35 م

احتفل اليوم الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة سابقا، بحفل زفافه في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة.

وحرصت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة الحاصلة حاليا على إجازة، على حضور الحفل، في أول ظهور علني لها بمناسبة عامة منذ صدور قرار رئيس الوزراء باعتبارها في إجازة، وتكليف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي بتسيير أعمال وزارة الصحة، وذلك في أكتوبر 2021.
وكانت زايد قد تعرضت لأزمة صحية في تلك الفترة، نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج، وذلك بالتزامن مع مباشرة النيابة العامة التحقيقات مع عدد من مسئولي وزارة الصحة في قضية فساد، وهي القضية التي أحيلت لاحقا إلى المحاكمة، ومن بين المتهمين فيها زوج الوزيرة السابق.

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