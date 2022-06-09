إضافة قاعة جديدة لمتحف الفن المصري الحديث باسم رمسيس يونان

استحدثت متحف الفن المصري الحديث، قاعة جديدة باسم الفنان رمسيس يونان، في إطار حرص وزارة الثقافة المصرية على الحفاظ على الإرث الفني والثقافي المصري، وإتاحته للجماهير والمختصين.

تتضمن القاعة الجديدة 24 عملا من أعماله تم إهدائها للمتحف من قبل ابنتي الفنان الراحل، وحالت أعمال تطوير المتحف دون عرضها في السابق.

وجاء قرار الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، اليوم، بتأسيس قاعة لرمسيس يونان، بناء على توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بالاهتمام بتعريف الأجيال الجديدة برموز الإبداع المصري.

ويتكون العرض من 8 لوحات زيتية و16 إسكتش كلهم تم إنتاجها في ستينيات القرن الماضي.



رمسيس يونان مؤسس جماعة الفن والحرية ومن رواد التجديد فى الفن المصرى وداعية التحرر في الفكر والفن، وهو مؤسس للسيريالية في مصر، ومن بعد ذلك التجريد، وله جهود في نقل الثقافة الغربية المعاصرة إلى العربية بالترجمة والرسم.