أردوغان: تركيا لا تنتهك حقوق وقوانين أي دولة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تسمح بإقامة ممرات إرهابية على الحدود الجنوبية لتركيا، لافتًا إلى أنها ستكمل بالتأكيد الأجزاء المتبقية من «الحزام الأمني».

وأضاف في تصريحات، نشرتها وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم الخميس، أن أنقرة تعمل خطوة بخطوة على حماية حدودها، عبر خط أمني على عمق 30 كيلومترا (شمالي سوريا).

ودعا اليونان إلى التخلي عن تسليح الجزر غير العسكرية في إيجة والتصرف وفق الاتفاقيات الدولية، مؤكدًا أن «تركيا لا تنتهك حقوق وقوانين أي دولة، ولا تسمح لأحد بانتهاك حقوقها وقوانينها».

وأكد أن «تركيا لن تتنازل عن حقوقها في بحر إيجة، ولن تتوانى عن استخدام الصلاحيات المعترف بها في الاتفاقيات الدولية بشأن تسليح الجزر»، مضيفًا: «نحذر اليونان كي تتحلى بالحكمة وتبتعد عن التصرفات والأحلام التي ستؤول إلى الندم».

وتتصاعد حدة التوترات على خط العلاقة بين تركيا واليونان، والتي اشتدت بعد توجيه تركيا، الثلاثاء، دعوة لليونان بسحب قواتها المسلحة من جزر بحر إيجة، محذرة من أنها ستطعن على وضع الجزر، إذا فشلت أثينا في نزع سلاحها.

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قال، الثلاثاء، إن بلاده شهدت وابلاً غير مسبوق من الانتهاكات التركية للمجال الجوي، وعودة مستمرة إلى التأكيدات التي لا يمكن تصورها بشأن تقليص السيادة المفترضة على الجزر اليونانية.

وأضاف: «شهدنا فترات من التوتر المتزايد في الخطاب، وآمل وأشجع تركيا علانية على ألا يترجم هذا الخطاب إلى توتر أكبر، وفي كل الأحوال فإن اليونان مستعدة للدفاع عن سيادتها وحقوقها السيادية».

ووسط ارتفاع حدة المخاوف من أزمة الغذاء العالمية، لاسيما بعد الحرب الدائرة في أوكرانيا، قال رئيس الوزراء اليوناني إنه يمكن لبلاده العمل مع تركيا للمساعدة في حل الأزمة.