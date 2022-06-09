 كورونا حول العالم.. إجمالي الإصابات 533.66 مليون حالة والوفيات 6.305 مليون - بوابة الشروق
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كورونا حول العالم.. إجمالي الإصابات 533.66 مليون حالة والوفيات 6.305 مليون

نيويورك - د ب أ
نشر في: الخميس 9 يونيو 2022 - 9:31 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يونيو 2022 - 9:31 ص

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 533.66 مليون حالة حتى صباح اليوم الخميس.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 533 مليونا و667 ألف حالة، مقابل 533 مليونا و44 ألف حالة في نفس هذا التوقيت من يوم أمس.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى نحو 6 ملايين و305 آلاف وفاة.

كما جرى تعديل إجمالي عدد اللقاحات التي جرى توزيعها حول العالم إلى 11 مليارا و527 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.


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