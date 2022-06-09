معهد روبرت كوخ يتوقع استمرار انتشار السلالات الفرعية لأوميكرون في ألمانيا

توقع معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات في ألمانيا استمرار انتشار السلالات الفرعية لمتحور أوميكرون التي تتسم بقدرة أفضل على الانتقال.

وقال المعهد في تقريره الأسبوعي الصادر مساء اليوم الخميس، إن "نسبة السلالتين الفرعيتين بي ايه.4 وبي ايه.5 (بين العينات الإيجابية) أظهرت النمو الأقوى حاليا".

وأشار المعهد إلى أن هذا الوضع يُسْتَنْتَج منه أن من المتوقع أن تصبح هاتان السلالتان في غضون أسابيع قليلة هما السبب في غالبية حالات الإصابة المؤكدة.

ووفقا للتقرير، فإن نسبة سلالة "بي ايه.5" وصلت إلى 10% من العينة العشوائية التي تم أخذها في الأسبوع قبل الأخير وبذلك تواصل تضاعف مقدار هذه النسبة من أسبوع لآخر. ووصلت نسبة سلالة "بي ايه.4" بين العينة العشوائية للحالات الإيجابية إلى 1ر2% وهو ما يعادل ضعف مقدارها في أسابيع سابقة.

وحذر المعهد في تقريره من أنه "وفقا لكل الاحتمالات فإن هاتين السلالتين ستنتشران بصورة أقوى، الأمر الذي يمكن أن يحدث معه بوجه عام ارتفاع في أعداد حالات الإصابة وزيادة جديدة في ضغط العدوى بالنسبة للفئات الضعيفة في الصيف المقبل".

وأضاف المعهد أن من الممكن للتأثيرات الموسمية التي تبطئ الفيروس بعض الشيء ألا تعوض انتشار هاتين السلالتين في حال لم تتم مراعاة قواعد السلوك.

وذكر المعهد أن معدل الإصابة الأسبوعي عاد للارتفاع الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق عليه وذلك لأول مرة منذ منتصف مارس الماضي (29%)، وتحدث المعهد عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المبلغ عنها في الأسبوع الماضي بمقدار نحو 50 ألف حالة مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

ورأى المعهد أنه لم يحدث تحول في الاتجاه في الوضع داخل المستشفيات مشيرا إلى استمرار تراجع الأعباء على قدرات نظام الرعاية الصحية.