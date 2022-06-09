وزيرة خارجية تنزانية: المناقشات والمباحثات مع الرئيس السيسي مثمرة

أعربت وزيرة الخارجية التنزانية ليبراتا مولا مولا، عن سعادتها بالترحيب الحار الذي لاقته في القاهرة، قائلة: «استمتعنا بكرم الضيافة، كما هو معهود عن إخوتنا المصريين».

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية، مساء الخميس، أنها جاءت إلى القاهرة كمبعوث خاص من الرئيسة التنزانية سامية حسن، لافتة إلى أنها قدمت رسالة حسن نية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفتت إلى تشرفها بلقاء الرئيس السيسي في قصر الاتحادية، متابعة: «كانت لدينا مناقشات ومباحثات مثمرة بحضور الرئيس، والرسالة التي سلمتها له تعبر عن روح الأخوة بين الرئيسين والبلدين».

وأشارت إلى أن لقاءها بالرئيس السيسي فرصة لتعزيز التعاون المثمر والمتميز بين البلدين، لا سيما على إثر الزيارة التاريخية التي أجرتها الرئيسة التنزانية لمصر، واصفة إياها بأنها «زيارة يكتبها التاريخ بأحرف من نور».

وذكرت أن الزيارة «تمثل حجر الزاوية ودلالة على منجزات كبيرة، وتضمنت توقيع مذكرات تفاهم عدة في التعليم والرياضة ومجال التعاون الدبلوماسي»، مضيفة أن زيارتها إلى القاهرة اليوم تشهد متابعة تنفيذ المجالات المتفق عليها.

ووصلت إلى القاهرة فجر اليوم الخميس وزيرة خارجية تنزانيا، قادمة من دار السلام في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، تبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر وتنزانيا، وآخر التطورات في المنطقة والقارة.