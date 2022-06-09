إعلام عبري: الإسرائيليون بإمكانهم حضور مباريات كأس العالم في قطر

أعلنت صفحة «إسرائيل بالعربية» أن الإسرائيليين بإمكانهم حضور مباريات كأس العالم في قطر، وذلك بعد العمل المشترك مع الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، إن «الاتحاد أكد أن المواطنين الإسرائيليين سيتمكنون من زيارة قطر خلال المونديال، ومشاهدة المباريات من الملاعب مباشرة».

ولفتت إلى أن «الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، يتواصل مع FIFA بشأن هذا الموضوع».

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الخارجية، يائير لابيد، ووزير الدفاع، بيني جانتس، أنه بعد عمل وتنسيق متواصل من حكومتهم مع الفيفا، تم التوصل إلى نتيجة مفادها أن الإسرائيليين أصبح بإمكانهم الطيران لمشاهدة مباريات كأس العالم في قطر.

الإسرائيليون يشاهدون المونديال في قطر🇶🇦 من الملاعب مباشرة



بعد العمل المشترك مع الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، أكد الاتحاد أن المواطنين الإسرائيليين سيتمكنون من زيارة قطر خلال المونديال ومشاهدة المباريات من الملاعب مباشرة، ويتواصل الاتحاد🇮🇱 لكرة القدم مع FIFA بشأن هذا الموضوع. pic.twitter.com/nx2HaJRJkQ — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 9, 2022

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أكد لابيد أن «بلاده حققت إنجازا سياسيا آخر يملأ قلوب الجماهير، يتمثل في حضور المواطنين الإسرائيليين مباريات كأس العالم، وهو ما يفتح الباب لعلاقات جديدة دافئة».

في الوقت ذاته، هنأ جانتس عشاق كرة القدم في بلاده، مضيفا أن قطر دولة ذات أهمية دولية، وستقوي التعارف بين مواطني البلدين.