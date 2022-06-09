إيطاليا تسمح لسفينة الإنقاذ الألمانية سي ووتش بجلب مئات المهاجرين ميناء بصقلية

خصصت السلطات الإيطالية اليوم الخميس، ملاذا آمنا للسماح لسفينة إنقاذ ألمانية بجلب مئات المهاجرين الذين تم إنقاذهم من البحر إلى الشاطئ.

ويشار إلى أن بعض من المهاجرين البالغ عددهم 344 فردا على متن سفينة الإنقاذ "سي ووتش 3"، مرهقون ويعانون من الجفاف بعد أن ظلوا في عرض البحر لعدة أيام، انتظارا للوصول إلى ميناء.

وقالت المؤسسة الألمانية الخيرية المعنية بإغاثة المهاجرين واللاجئين والتي تعمل على تشغيل السفينة، إنه سيُسمح لها بالرسو في ميناء "بوزالو" الواقع على الطرف الجنوبي من صقلية.

وأوضحت المنظمة في تغريدة لها على موقع "تويتر" أنه "بعد مرور أيام مرهِقة، تم وصول سي ووتش 3، أخيرا إلى ميناء آمن: بوزالو. ومن الممكن الآن أن يتوجه 344 شخصا تم إنقاذهم إلى الشاطئ".

وكانت السفينة قد أنقذت عددا كبيرا من الأشخاص في إطار سلسلة من مهام الإنقاذ التي قامت بها خلال الأيام الأخيرة.