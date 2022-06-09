ضبط متهمين بترويج عملات مقلدة وأسلحة بيضاء على فيسبوك

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تمكنت اجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين يديران حساب عبر موقع الفيسبوك للترويج لبيع العملات المقلدة والأسلحة البيضاء.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بالترويج لبيع عملات وطنية وأجنبية مقلدة وأوراق وشهادات مزورة وبيع أسلحة بيضاء للراغبين مقابل مبالغ مالية.

وتوصلت الجهود من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة إلى تحديد القائمين على إدارة الحساب المشار إليه (شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية).

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، ومديرية أمن الشرقية، تم ستهداف المتهمين وضبطهما، وعُثر بحوزتهما على (2 هاتف محمول)، وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل على إدارتهما الحساب المشار إليه.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى النصب على المواطنين من خلال إيهام عملائهما بقدرتهما على توفير العملات المقلدة والأوراق والشهادة المزورة والأسلحة البيضاء نظير مقابل مادى "دون الوفاء بما تم الاتفاق عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهما للنيابة لمباشرة التحقيقات.