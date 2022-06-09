أفادت وكالة الاتحاد الأوروبي لحماية الحدود (فرونتكس) بأن عدد الأوكرانيين الذين فروا إلى دول أعضاء في التكتل منذ بدء الحرب الروسية على بلادهم وصل إلى أكثر من 5ر5 مليون شخص.



وأوضحت الوكالة، اليوم الخميس، أنه في حال أخذ اللاجئين غير الأوكرانيين في الاعتبار، سيصل عدد الفارين من أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى 3ر7 مليون شخص.



وأضافت الوكالة أن عدد الأوكرانيين الذين عادوا من دول في الاتحاد الأوروبي إلى بلادهم وصل منذ بدء الحرب في الرابع والعشرين من فبراير الماضي إلى أكثر من 6ر2 مليون شخص.



وذكرت الوكالة أن العدد اليومي للأشخاص العائدين إلى أوكرانيا يتجاوز في الوقت الراهن العدد اليومي للأشخاص الفارين منها إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.