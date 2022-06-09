الزمالك يجدد عقد رشاد شبل لمدة موسمين

جدد رشاد شبل، لاعب الكرة الطائرة بالزمالك تعاقده مع النادي لمدة سنتين خلال جلسة جمعته مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

وأعلن نادي الزمالك بشكل رسمي تجديد عقد رشاد شبل مع فريق الكرة الطائرة لمدة موسمين، في ظل سعي الإدارة للحفاظ على القوام الأساسي للفريق الأول.

يأتي التجديد له ضمن خطة مجلس إدارة نادي الزمالك للحفاظ على أبرز العناصر في جميع الألعاب سواء الجماعية أو الفردية، للاستمرار مع المنافسة في المواسم المقبلة.

ويعد رشاد، ثالث اللاعبين الذين تم تجديد تعاقدهما مع الأبيض، خلال الفترة الماضية، بعد محمد مجدي ومحمد رضا، ثنائي فريق الطائرة أيضا، ولكن تم التجديد لهم لمدة 4 مواسم.