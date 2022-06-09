تركيا وفنزويلا تعتزمان تعزيز شراكتهما وتوقعان عدة اتفاقيات

أشارت تركيا وفنزويلا إلى عزمهما على إقامة شراكة أوثق مع توقيع الرئيس رجب طيب إردوغان ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو عدة اتفاقيات في أنقرة مساء الأربعاء.

وشدد الجانبان على أهمية تحسين العلاقات الثنائية، حيث وصف مادورو إردوغان في تغريدة بأنه "شقيقه" ، بينما أدان الرئيس التركي العقوبات "أحادية الجانب" على فنزويلا في تغريدة مكتوبة باللغة الإسبانية.

وفرضت الولايات المتحدة مجموعة كاملة من العقوبات ضد القيادة الفنزويلية، ولم تتم دعوة مادورو، على عكس معظم قادة أمريكا اللاتينية الآخرين، لحضور قمة الأمريكتين في لوس أنجليس هذا الأسبوع من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

كما رفضت الحكومة الأمريكية دعوة زعيمي كوبا ونيكاراجوا إلى القمة، وهي خطوة دفعت الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور والرئيس البوليفي لويس آرسي ورئيس هندوراس شيومارا كاسترو إلى إلغاء مشاركتهم المخطط لها.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية حادة منذ سنوات، حيث تعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود على الرغم من الثروة النفطية الهائلة للبلاد، مما أجبر ملايين الفنزويليين على مغادرة البلاد.