مستشار ألمانيا: لا أحب أن أطلب بضائع أو خدمات عبر الإنترنت

كشف المستشار الألماني أولاف شولتس عن أنه لا يحب طلب بضائع أو خدمات عبر الإنترنت.

وقال السياسي الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الخميس، أمام المؤتمر الرقمي "ري:بوبليكا" في برلين إنه يود أن يعترف أنه " ليس من هؤلاء الناس الذين يطلبون الكثير من الأشياء عبر الإنترنت".

وأوضح شولتس أنه يواجه مشكلة عندما يتعين عليه أن يسجل اسمه كعميل عبر الإنترنت لأنه عندئذ سيتعين عليه أن يكشف عن هويته "كشخصية بارزة في الحياة السياسية"، وأردف مازحا، " وهذا يزعجني بطريقة ما".

وفي رد على سؤال عن شراء الجعة، قال شولتس إنه لا يرسل سائقه إلى محلات البقالة الليلية لإحضار جعة، "فلدي بعض منها في المنزل".