نشطاء مناخ يرشون طلاء برتقاليا في منتجع فندقي بألمانيا

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رش نشطاء من حركة "الجيل الأخير" المناخية، أمس الخميس، فندقا من فئة الخمس نجوم في منتجع جزيرة "سيلت" الألماني الفاخر بطلاء برتقالي.

وقالت الشرطة في بلدة فلنسبورج بشمالي ألمانيا، إنه جرى اعتقال أربعة أشخاص دون مقاومة. وتم تشويه الجدران والمفروشات في الردهة والقسم المخصص للمشروبات في الفندق بطلاء تم رشه باستخدام طفايات حريق اعدت لذلك.

ومن جانبها، قالت حركة "الجيل الأخير" على موقعها على الإنترنت إن قسم المشروبات في الفندق طلي بالكامل "بطلاء تحذير برتقالي".

وطالبت حركة الجيل الأخير في بيان بأن "يفي الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس بالتزامه بموجب الدستور الألماني ويبدأ في حماية سبل عيشنا من الاستهلاك المفرط لفاحشي الثراء".

وقالت الشرطة إن أعمار النشطاء كانت تتراوح بين 19 و63 عاما. ولم تقدر السلطات بعد تكلفة الأضرار التي لحقت بالفندق.