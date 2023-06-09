سلوفاكيا تجري الانتخابات البرلمانية في 30 سبتمبر المقبل

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حدد رئيس البرلمان السلوفاكي بوريس كولار الثلاثين من سبتمبر كموعد للانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد، حسبما أعلن المجلس التشريعي على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة.

وطالبت المعارضة السلوفاكية بتحديد موعد مبكر للانتخابات كون الدولة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا ليس بها حكومة تقوم بمهامها منذ عدة أشهر.

ومنذ 15 مايو الماضي، تمارس حكومة مؤقتة من موظفي الخدمة المدنية عينتها الرئيسة سوزانا شابوتوفا أعمالها في براتيسلافا تحت إشراف الخبير المالي غير المنتمي إلى أحزاب سياسية لودوفيت أودور.

وقبل تلك التعيينات شهدت البلاد اندلاع أزمة سياسية داخلية استمرت لأشهر.