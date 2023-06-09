دخول المفاعل الرابع بمحطة براكة النووية في الإمارات مرحلة الاستعداد التشغيلي

أعلنت شركة كوريا للطاقة الكهربائية، المقاول الرئيسي لمشروع محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات، الانتهاء من بناء المفاعل الرابع والأخير في المحطة- أول محطة للطاقة النووية تصدرها كوريا الجنوبية للخارج- والدخول في مرحلة الاستعداد التشغيلي.

وحال تشغيل المفاعل الرابع، بالإضافة إلى المفاعلات الثلاثة التي تم الانتهاء من بنائها وبدأ تشغيلها، ستنتج محطة براكة للطاقة النووية حوالي 25% من إجمالي الكهرباء في الإمارات.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن شركة كوريا للطاقة الكهربائية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، القول إنه تم الانتهاء من المفاعل الرابع ودخول مرحلة الاستعداد التشغيلي.

واجتاز المفاعل الرابع اختبارات للتشغيل التجريبي مؤخرا، ودخل في مرحلة التحضير للحصول على تصريح تشغيل من السلطات الإماراتية.

وبدأ تشغيل المفاعل الأول بالمحطة في أبريل 2021، والثاني في مارس 2022، والثالث في فبراير 2023، وتولد هذه المفاعلات الثلاثة الكهرباء بشكل مستقر على مدار الساعة.

وتبلغ القدرة الإجمالية للمفاعلات الثلاثة التي يتم تشغيلها حاليا، 4,200 ميجاوات، وسترتفع القدرة الإجمالية إلى 5,600 ميجاوات حال تشغيل المفاعل الرابع، الأخير. وهي تمثل حوالي 25% من إنتاج الكهرباء في الإمارات.