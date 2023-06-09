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سمر حمزة تتصدر تصنيف الاتحاد الدولي للمصارعة


نشر في: الجمعة 9 يونيو 2023 - 1:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 يونيو 2023 - 1:14 ص

كشف الاتحاد الدولي للمصارعة، عن التصنيف العالمي للعبة، حيث احتلت المصرية سمر حمزة المركز الأول في وزن 76 كيلو جرام.

وذكر الاتحاد الدولي للمصارعة في بيان له، أن سمر حمزة تصدرت ترتيب السيدات في وزن 76 كيلو جرام، متقدمة على التركية ياسمين أدار صاحبة المركز الثاني، وحلت الفنزويلية روسانجيلا ريسكو فالديز المركز الثالث.

وجاء تصدر البطلة المصرية بعد تمكنها من حصد الميدالية الذهبية، بمنافسات وزن 76 كيلو جرام في البطولة الإفريقية للمصارعة والتي استضافتها تونس خلال الفترة من 15 الى 20 مايو الماضي.

وهذه هى المرة الثانية على التوالي التي تتصدر فيها سمر حمزة التصنيف العالمي للمصارعة.


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