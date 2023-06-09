الناتو يندد بانسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية

ندد حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الجمعة، بقرار روسيا الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.

وقال الحلف في بيان: "قرار روسيا بالانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي تقوض الأمن بصورة ممنهجة في منطقة اليورو والمحيط الأطلسي"، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف الحلف: "قرار روسيا يثبت استمرار عدم اكتراث موسكو بضوابط الحد من الأسلحة".

كانت موسكو قد قالت الشهر الماضي إن المعاهدة تتعارض مع المصالح الأمنية الروسية "بسبب تغير الموقف".

ويرجع تاريخ معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا إلى عام 1990، عندما تم التوقيع عليها في باريس لوضع حد أقصى لحجم القوات العسكرية التقليدية، التي يتم حشدها في شرق أوروبا.

وشملت الاتفاقية حلف شمال الأطلسي "الناتو" من جهة وحلف "وارسو" بقيادة الاتحاد السوفيتي من جهة أخرى.