إجلاء الآلاف في منطقة تسيطر عليها موسكو بعد انهيار سد كاخوفكا

قال مسئول كبير عينته روسيا، اليوم الجمعة، إن ثمانية لقوا حتفهم وأكثر من 5800 شخص تم إجلاؤهم من منازلهم في منطقة تسيطر عليها روسيا بسبب انهيار سد كاخوفكا الضخم في جنوب أوكرانيا يوم الثلاثاء.

واتهم فلاديمير سالدو، الذي عينته روسيا حاكما لإقليم خيرسون الأوكراني، الذي تقول موسكو إنها ضمته من جانب واحد، كييف بمواصلة قصف عمال الإنقاذ على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو التي تسيطر عليها روسيا.

وذكر سالدو في منشور على تيليجرام أن منسوب المياه انخفض 2.5 متر بعد وصوله لأعلى مستوى له يوم الثلاثاء في منطقة نوفا كاخوفكا الحضرية وهي بلدة مجاورة للسد عند المصباح، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال سالدو إن الفيضان من الممكن ألا ينحسر إلا بعد 10 أيام، وإن المياه غمرت 22273 منزلا إجمالا في 17 بلدة وقرية في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا بخيرسون.

واتهم الكرملين في وقت سابق يوم الجمعة القوات الأوكرانية بقتل الضحايا المدنيين للفيضان بسبب القصف المستمر وكان من بينهم امرأة حبلى.