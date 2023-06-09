بايدن وسوناك يشددان على دعمهما الثابت لأوكرانيا

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شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم الخميس على "دعمهما الثابت" لأوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن الرئيس الأمريكي قوله إن بلاده ستساعد كييف "لأطول فترة ممكنة".

وشدد الجانبان على الحاجة إلى ترتيبات أمنية طويلة الأمد من أجل أوكرانيا التي مزقتها الحرب "كرادع لعدوان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأكد الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد الخميس في البيت الأبيض على أن التمويل اللازم لأوكرانيا سيكون متوفرا طالما تطلب الأمر، وذلك ردا على سؤال حول التردد بشأن زيادة التمويل لأوكرانيا بين بعض المشرعين في الحزب الجمهوري.

وقال إن موسكو لن توقف غزوها إذا لم يدعم الغرب كييف.

ومن جانبه، أعرب سوناك عن اتفاقه مع بايدن بشأن أن الأمر يتعلق بالردع .