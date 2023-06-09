بيان سعودي أمريكي: التوصل لهدنة لمدة 24 ساعة في أنحاء السودان غدا

أعلنت السعودية والولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم 10 يونيو 2023م بتوقيت الخرطوم.

وأكد بيان نشرته وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن الطرفان سيلتزمان بموجب هذا الاتفاق بوقف الهجمات والقصف المدفعي والجوي وعدم استخدام الطائرات المسيرة وتحريك القوات وإعادة تمركزها وامدادها، وعدم السعي للحصول على ميزة عسكرية أثناء فترة وقف إطلاق النار.

#بيان | تعلن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة ٢٤ ساعة اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم ١٠ يونيو ٢٠٢٣م بتوقيت الخرطوم pic.twitter.com/nsTmsyfL3R — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 9, 2023

وأضاف البيان أن الطرفان اتفقا على السماح بحرية الحركة للمساعدات الإنسانية ووصولها إلى جميع أنحاء البلاد. وأن الالتزام بهذا الاتفاق سيكون له دور في إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.

وتابع "السعودية والولايات المتحدة تتشاركان مع الشعب السوداني حالة الإحباط من عدم الالتزام بالهدن السابقة، وعليه تم اقتراح هذه الهدنة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية وكسر حالة العنف والمساهمة في تعزيز تدابير بناء الثقة بين الطرفين مما يسمح باستئناف مباحثات جدة".

وحذرت السعودية والولايات المتحدة من أن خرق الأطراف السودانية للهدنة المقررة غدا سيؤدي إلى تأجيل محادثات جدة.