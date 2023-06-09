صحيفة روسية: تأجيل البرنامج السنوي «الخط المباشر» مع بوتين

أفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، أمس الخميس، بتأجيل برنامج تلفزيوني يتلقي خلاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالات هاتفية من المواطنين على الهواء مباشرة، بسبب مخاوف بشأن الوضع العسكري في أوكرانيا حيث من المتوقع أن تشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا كبيرا.

وعادة ما يتم تنظيم هذا الحدث برنامج "الخط المباشر" في شهر يونيو سنويا، وفيه يتم فتح خط مباشر مع الرئيس بوتين، والسماح للمواطنين بالاتصال وسؤال الرئيس عن القضايا التي تؤثر على حياتهم اليومية.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التى لا يعقد فيها ذلك الحدث. وفي العام الماضي، ألغى بوتين هذا الحدث التلفزيوني، وكذلك مؤتمره الصحفي السنوي، وتم تأجيل خطاب حالة الأمة إلى فبراير.

ونقلت "كوميرسانت" عن مصدر مقرب من الكرملين (لم تسمه)، إنه لا يزال من الممكن عقد حدث الاتصال هذا العام، ربما في نوفمبر أو ديسمبر". وربط المصدر بين قرار التأجيل الذي قال إنه تم التوصل إليه قبل أسبوعين بعدم اليقين في ساحة المعركة بأوكرانيا.

وقالت الصحيفة الروسية إن الكرملين يريد إجراء المكالمات المتلفز قبل الإعلان المحتمل عن حملة بوتين الانتخابية الرئاسية لعام 2024.

وفي أبريل الماضي، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف إن العرض من المرجح أن يقام في موعد غير محدد في يونيو، لكن وكالة الإعلام الحكومية الروسية "تاس" ذكرت أمس، أن بيسكوف كان أكثر غموضا بشأن موعد العرض قائلا: "سنبلغكم بالتأكيد عندما يحين الوقت".

يذكر أنه تم عقد فعالية الخط المباشر مع بوتين لأول مرة في عام 2001، حيث عرض الأسئلة التي قدمها المواطنون الروس مسبقا، بالإضافة إلى الأسئلة التي تم طرحها على الهواء مباشرة.