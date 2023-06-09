قال رامي فايز عضو مجلس إدارة غرفة فنادق البحر الأحمر، إنه تقرر غلق كل شواطئ المحافظة، وذلك بعد حادثة مصرع سائح روسي التهمه قرش مفترس.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر 2»، مساء الجمعة، أنه تقرر غلق كل شواطئ البحر الأحمر لإجراء عملية بحث موسعة من قِبل غطاسين متمرسين والاطئمنان على عدم وحود أي تداعيات.



وأوضح أنه حال التأكّد من السلامة التامة سيتم فتح الشواطئ يوم الأحد، مطمئنا المواطنين بأن الحادثة لن يكون لها تأثير على السياحة المصرية.



وتابع: «كل السياح أصروا على نزول البحر رغم حادثة قرش الغردقة لكن تم رفض ذلك خوفا على سلامة الجميع»، مؤكدا أنه لم يتم إلغاء أي حجز بعد الحادث.



وأشار إلى أنّ مصر استقبلت في آخر عامين، 23 مليون سائح، فيما لم يحدث أي هجوم لأسماك القرش إلا مرتان العام الماضي، بجانب حادثة الغردقة الأخيرة.



ونوه بأن نسبة الإشغالات في فنادق البحر الأحمر تصل إلى 85%. واصفا السياحة في مصر بأنها في وضع جيد.



ولقي روسي حتفه، بعد أن هاجمته سمكة قرش في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.