مصطفى كامل السيد: ما زال الوقت مبكرا للحكم على إنجازات الحوار الوطني

قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، والمقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني، إنه ما زال الوقت مبكر للحكم على الحوار الوطني، موضحًا أنه على سبيل المثال فيما يتعلق بالمحور السياسي لم تجتمع أية لجنة من لجانه سوى مرة واحدة فقط.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي إبراهيم عيسى، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أنه لم يسمح الوقت لمناقشة باقي القضايا المعروضة بالمحور السياسي، وهناك رغبة في عدم مناقشة القضايا الساخنة في بداية الحوار الوطني حتى تكون بدايته طيبة والعناوين التوافقية، مؤكدًا أن القضايا الساخنة لم تناقش بعد.

وأشار إلى أن المحور الاقتصادي لم يناقش بعد قضية التضخم والعجز في الموازنة، نظرًا لأن القضايا الأهم هي الأكثر إثارة للخلافات، موضحًا أن مناقشة ملف النظام الانتخابي كان أشبه بالحوار المجتمعي ومن ثم لم يكن هناك مجالًا للأخذ والرد والحوار الحقيقي وسوف يكون هذا ممكنًا عند الانتقال إلى ورش العمل.

ونوه بأنه سيكون هناك ورش عمل فيما يتعلق المحور السياسي والاقتصادي، لذلك لا زال الوقت مبكر للحكم على إنجازات الحوار الوطني، مشددًا أن الحوار ينبغي يناقش كل القضايا المطروحة على جدول أعماله، لذا من الممكن أن يكثف الحوار الوطني جلساته.