فاروق جعفر: الضغوط على الوداد أكثر من الأهلي في نهائي إفريقيا

قال فاروق جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن النادي الأهلي سيواجه الوداد المغربي وهو فائز بهدفين مقابل هدف، مشيرًا أنه لابد أن يغلق الفريق الملعب تمامًا ويحافظ على شباكه.

وأضاف جعفر في تصريحات تليفزيونية: "يجب أن يكون لاعبو الأهلي في قمة تركيزهم ولديهم ثقة كبيرة في إمكانياتهم من أجل تحقيق نتيجة جيدة، الوداد فريق قوي ولكن ليس منظمًا بالدرجة الكبيرة، لكن مدربهم يتعامل معهم نفسيًا بشكل جيد ويسعى لتحفيزهم".

وتابع : "فريق الوداد لعب على الجبهة اليسرى للأهلي التي يتواجد فيها علي معلول، وهي سر قوة الفريق المغربي ونجحوا في تسجيل هدفين من هذه الجبهة أمام صن داونز".

وواصل: "لا يجب تفخيم فريق الوداد على حساب الأهلي، والفريق الأحمر قادر على حصد اللقب خارج ملعبه، والأهلي لديه فرص كثيرة للفوز بالبطولة منها تحقيق مكسب أو الخروج بالتعادل، والضغوط على الوداد ستكون أكثر في المباراة".

وحذر جعفر لاعبي الأهلي من الجبهة اليمنى لنادي الوداد المغربي والتي سجلوا منها هدفًا في القاهرة، مشيرًا إلى أن مارسيل كولر كان محقا في تأخر التغييرات في لقاء الذهاب، لأن العناصر التي كانت موجودة في الملعب كانت الأفضل.

وأشار إلى أن أليو ديانج كان يجب أن يتم تغييره في لقاء الذهاب بعدما ظهر في حالة إجهاد ولم يكن موفقًا في المباراة، موضًحا أن (عمليات الإحماء) في لقاء الذهاب قامت بتشتيت لاعبي الأهلي خصوصا حسين الشحات وكهربا، بعدما قام عبدالقادر وشريف بالتسخين لفترة كبيرة قبل المشاركة في الدقائق الأخيرة.

وزاد: "لاعبو الأهلي مطالبين بالهدوء والصبر، وعدم استقبال أهداف مبكرة، والفريق عليه إغلاق كافة الطرق نحو مرماه، ومصطفى شوبير مكسب كبير للأهلي بعد ظهوره في لقاء الذهاب، بينما مواجهة الإياب تحتاج محمد الشناوي لأنها تعتبر الأهم هذا الموسم".

وأتم: "يجب المحافظة على ثبات تشكيلة الأهلي، وأتمنى تتويج النادي الأهلي باللقب من أجل الكرة المصرية".