 محافظ الوادي الجديد: وفاة 3 أشخاص وتحسن وخروج 19 حالة في حادث تصادم بالفرافرة - بوابة الشروق
الجمعة 9 يونيو 2023 2:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم اللقب الإفريقي في كازابلانكا؟
النتـائـج تصويت

محافظ الوادي الجديد: وفاة 3 أشخاص وتحسن وخروج 19 حالة في حادث تصادم بالفرافرة

عمرو بحر:
نشر في: الجمعة 9 يونيو 2023 - 2:25 م | آخر تحديث: الجمعة 9 يونيو 2023 - 2:25 م
أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، متابعة الحادث الذى وقع بين أتوبيس نقل وسيارة نصف نقل بطريق الفرافرة- الواحات البحرية، أسفر عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 27 آخرين.

وأشار إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الرعاية الطبية العاجلة من خلال ٢٣ سيارة إسعاف تم الدفع بها إلى موقع الحادث فور وصول البلاغ، وتم تحسن وخروج ١٩ حالة ونقل ٥ حالات منهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، واستمرار ٣ حالات تحت العلاج.

ووجه المحافظ بتقديم كل أوجه الرعاية اللازمة لعلاج المصابين، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، وسرعة إنهاء إجراءات تسليم جثث المتوفين لذويهم ونقلهم لمحل إقامتهم، وكلف إدارة المرور بسرعة رفع آثار الحادث من الطريق وإزالة أى عوائق أمام حركة المرور، مقدما خالص تعازيه في ضحايا حادث التصادم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك