محافظ الوادي الجديد: وفاة 3 أشخاص وتحسن وخروج 19 حالة في حادث تصادم بالفرافرة

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، متابعة الحادث الذى وقع بين أتوبيس نقل وسيارة نصف نقل بطريق الفرافرة- الواحات البحرية، أسفر عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 27 آخرين.



وأشار إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الرعاية الطبية العاجلة من خلال ٢٣ سيارة إسعاف تم الدفع بها إلى موقع الحادث فور وصول البلاغ، وتم تحسن وخروج ١٩ حالة ونقل ٥ حالات منهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، واستمرار ٣ حالات تحت العلاج.



ووجه المحافظ بتقديم كل أوجه الرعاية اللازمة لعلاج المصابين، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، وسرعة إنهاء إجراءات تسليم جثث المتوفين لذويهم ونقلهم لمحل إقامتهم، وكلف إدارة المرور بسرعة رفع آثار الحادث من الطريق وإزالة أى عوائق أمام حركة المرور، مقدما خالص تعازيه في ضحايا حادث التصادم.