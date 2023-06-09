حزب العمال البريطاني يخفض تعهده بإنفاق 28 مليار إسترليني على التحول للطاقة الخضراء

خفض حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي في المملكة المتحدة، تعهده الرئيسي باستثمار 28 مليار جنيه إسترليني (35 مليار دولار) سنويا على التحول إلى الطاقة النظيفة حال فاز بالانتخابات المقبلة، وألقى باللائمة على الحكومة المحافظة في الإضرار بالاقتصاد البريطاني منذ نشر المقترح لأول مرة في 2021.



وقالت راشيل ريفز، وزيرة الخزانة في حكومة الظل من حزب العمال، في مقابلة مع إذاعة "بي بي سي راديو فور" اليوم الجمعة، إن الخطة الآن هي "زيادة الإنفاق"، وليس الوصول إلى 28 مليار جنيه إسترليني في العام الأول من وجود حكومة من الحزب على رأس السلطة. وأضافت أن حزب العمال يستهدف النصف الثاني من ولايته الأولى التي تمتد لخمس سنوات.



ومن المرجح أن التغيير في خطة العمال سوف يتعرض لانتقادات من أعضاء الحزب الذين يطالبون برؤية جريئة للحكومة تركز على التصدي للتغير المناخي، ولكنها تعكس أيضا صراعا داخليا بشأن أفضل طريقة لإقناع الناخبين أنه يمكن الوثوق في حزب العمال فيما يتعلق بالاقتصاد، الأمر الذي يعتبر ضروريا للفوز بالانتخابات العامة المقبلة المتوقعة في 2024، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.