التنمية المحلية: القاهرة من أكثر الأماكن التي شهدت تنمية حضرية شاملة بشمال إفريقيا

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن آخر تطورات الاستعدادات لاستضافة مصر المنتدى الحضري العالمي، وذلك في دورته الـ12 والمقرر انعقاده بالقاهرة في عام 2024.

وأكد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «خط أحمر»، تقديم الإعلامي محمد موسى، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن المنتدى الحضري هو الحدث العالمي، الأهم بعد مؤتمر المناخ cop الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ العام الماضي، بالنسبة للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، شدد على أهمية تبني أجندة دول الجنوب، ليس دول إفريقيا فقط ولكن كل دول الجنوب، لتحقيقي مستهدفات عملية التنمية المستدامة على هذه الدول، لافتًا إلى أن القاهرة من أكثر المناطق التي شهدت تنمية حضرية شاملة في شمال إفريقيا، وذلك من خلال إنشاء مساكن ومدن متكاملة الأركان ومصادر للدخل وسكن بأسعار مقبولة وتتمتع بتحسين نوعية الحياة للطبقات الفقيرة والمهمشة.

وذكر أن التنمية الحضرية الموجودة بالقاهرة، تحقق العدالة والاندماج الاجتماعي للطبقات الفقيرة والمهمشة، موضحًا أن الدولة تؤمن في الوقت الحالي، مدى توافر الجهود والأفكار لمناقشة الجوانب الملية للتحضر بمفهومه الشامل، إلى جانب مواجهة تحديات عدم المساواة والفقر وتعزيز التماسك الاجتماعي.