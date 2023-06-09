واس: إنجاز صيانة شبكة طرق المدينة المنورة استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن

أكملت منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنورة كامل الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن، أبرزها تهيئة شبكة الطرق لاستقبال ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف، حيث تم تنفيذ حزمة من أعمال الصيانة والسلامة على شبكة طرق المدينة المنورة التي يتجاوز أطوالها 6000 كم، منها أكثر من 1000 كم تخدم ضيوف الرحمن بشكل مباشر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة أنه تم تنفيذ حزمة من أعمال السلامة والصيانة على الطرق المؤدية للمدينة، ومنها إصلاح الطبقة الإسفلتية بطول 405 كم، وتنفيذ الدهانات على الطرق بطول 514 كم، إضافة إلى إصلاح فواصل التمدد بطول 5020 مترًا طوليًا، إضافة لتنفيذ أعمال السياج على الطرق بطول 38000 متر طولي، كما تم إنارة الطرق بالطاقة الشمسية أو العادية بحوالي 96 كم، إضافة إلى إصلاح التقاطعات بحوالي 36 موقعًا، مع معالجة 31 نقطة وقد شملت الأعمال عدداً من الطرق الحيوية والمهمة التي تخدم ضيوف الرحمن، ومنها طريق المدينة المنورة/ مكة المكرمة السريع والبالغ طوله 199 كم في الجزء الواقع بالمدينة، إضافة بـ7 تقاطعات؛ كما شملت الأعمال طريق القصيم المدينة المنورة ينبع رابغ السريع، والذي يبلغ إجمالي أطواله 430 كم، إضافة لـ22 تقاطعا.

ومن أبرز الطرق أيضاً التي تم تنفيذ حزمة من أعمال السلامة والصيانة عليها طريق المدينة المنورة حائل المباشر، والذي يبلغ إجمالي أطواله 124 كم في الجزء الواقع بالمدينة، إضافة لطريق المدينة المنورة/ تبوك.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تمتلك شبكة طرق ضخمة تعد من خلالها الأولى عالميا في مؤشر الترابط وفق البنك الدولي، حيث أسهمت هذه الشبكة في ربط المشاعر المقدسة بطرق برية ذات مستوى عالٍ من السلامة والجودة.