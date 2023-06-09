نقابة الصحفيين اليمنيين تدعو إلى رفع القيود المفروضة على أعضائها

دعت نقابة الصحفيين اليمنيين، الجمعة، إلى رفع القيود المفروضة على منتسبيها، والإفراج عن ستة منهم محتجزين لدى أطراف النزاع.

وقال النقابة في بيان بمناسبة يوم الصحافة اليمنية الموافق 9 يونيو من كل عام "تحل علينا هذه الذكرى في ظل ظروف معقدة تعيشها الصحافة اليمنية بعد ثماني سنوات من حرب دامية، أضرت بالصحافة والصحفيين ووسائل الإعلام، قدم خلالها الصحفيون تضحيات كبيرة عمدت بالدم، والسجن والملاحقة، والتعـذيب والتجويع والتشريد".

وأضاف البيان: "تمر علينا هذه الذكرى ولا يزال هناك ستة صحفيين معتقلين، أربعة منهم لدى جماعة الحوثي، وصحفي لدى المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وآخر مخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بمحافظة حضرموت".

وطالبت النقابة "بإطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين، وجبر ضررهم، وإيقاف مسلسل استهداف الصحفيين وإقحامهم في الصراعات السياسية".

وأعربت النقابة عن أسفها" لهذه السياسات القمعية التي تمارسها أطراف الصراع تجاه الصحافة والصحفيين، وحالة العداء غير المسبوقة تجاه العاملين في وسائل الإعلام".

ودعت هذه الأطراف "إلى رفع يدها عن الصحافة وتحييدها عن صراعاتها، وإعلان موقف أخلاقي إيجابي بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي، وإطلاق حقوق الصحفيين واحترام حرياتهم".

وأشار البيان إلى أن "نقابة الصحفيين اليمنيين تشعر بألم المعاناة الاقتصادية التي يعيشها الصحافيون اليمنيون والصحافة بسبب إيقاف الحكومة لرواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية منذ عام 2016، ناهيك عن إيقاف العديد من الصحف والمواقع الصحفية، ومضاعفة القيود التي حرمت الكثير من الصحفيين من العمل بأمان وحرية".

وطالب البيان "كافة أطراف الصراع برفع القيود المفروضة على الصحفيين، وعدم التحريض عليهم أو التعامل معهم بعدائية".

ويحتل اليمن المرتبة رقم 168 على جدول التصنيف العالمي لحرية الإعلام، وفق منظمة مراسلون بلا حدود الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الصحفيين.