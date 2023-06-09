الإدارة الروسية: وفاة 8 أشخاص في مناطق أوكرانية محتلة تعرضت لفيضانات

لقي ثمانية أشخاص حتفهم حتى الآن في الأجزاء التي تحتلها روسيا في منطقة خيرسون الأوكرانية عقب تدمير سد كاخوفكا في جنوبى أوكرانيا، حسبما أفادت الإدارة الروسية.

وقال الحاكم الإقليمي المعين من قبل روسيا، فلاديمير سالدو، على تطبيق تليجرام اليوم الجمعة: "لسوء الحظ، هناك ضحايا تعذر تجنب سقوطهم في كارثة بمثل هذا الحجم".

وكانت حصيلة الوفيات في بيانات أولية صادرة عن الإدارة الروسية تبلغ 5 وفيات.

وتدفقت كميات هائلة من المياه من خزان كاخوفكا عقب تدمير السد صباح الثلاثاء الماضي، ما أحدث فيضانات اجتاحت العديد من البلدات في المنطقة، التي يخضع أجزاء كبيرة منها لسيطرة روسيا. كما تأثرت عاصمة خيرسون، الخاضعة لسيطرة أوكرانية.

ووفقا لسالدو، تم نقل حوالي 5800 شخص إلى أماكن آمنة في المناطق الخاضعة لسيطرة روسية. وقال إن 62 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع المدني الروسية إنه تم إنقاذ 1543 شخصا من المناطق المحتلة، وأن المياه قد غطت 22 ألف منزل في 17 بلدة.

وقدر سالدو حجم الضرر بالمباني بأكثر من 5ر1 مليار روبل (18 مليون دولار).

ويتعذر التحقق بشكل مستقل من المزاعم الصادرة عن المناطق الخاضعة لسيطرة روسية، واحتلتها موسكو بعد فترة وجيزة من شن غزوها واسع النطاق على أوكرانيا في فبراير عام 2022.