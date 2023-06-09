تصميم أول تحليل دم لكشف السرطان الوراثي

يقع العديد من الأشخاص ضحية لمرض السرطان نتيجة العامل الوراثي، ولكن اكتشاف قابلية الفرد للإصابة بالسرطان قد تفيد لإمكانية التدخل الطبي المبكر؛ لذلك سعى باحثون لابتكار تحليل دم بسيط؛ لكشف وجود العوامل الوراثية المصيبة بالسرطان، ونجحوا في تصميم تحليل دم فائق الدقة.



وذكر موقع ميديكال إكسبرس أن فريقا مشتركا شمل جامعة وودج البولندية جربوا التحلي الجديد على 659 شخصا نصفهم حاملين للجينات الوراثية المسببة للسرطان.



ووجد الفريق أن تحليل الدم كشف حاملي جينات السرطان بدقة 94%.



وكانت حالات السرطان الوراثي التي كشفها التحليل من سرطاني الثدي والرحم.



ويعمل التحليل على كشف تجمعات الحمض الريبوزي الناجمة عن الخلل الجيني الذي يتبع وجود عامل وراثي للإصابة بالسرطان.



وتتواجد تحاليل للكشف عن السرطان الوراثي ولكن بتقنيات معقدة تحول دون إتاحتها بكثير من الدول، إلى جانب صعوبة إجراء الأشخاص لها، ولكن تحليل دم بسيط من السهل إجراؤه ومعرفة مدى العرضة للسرطان.