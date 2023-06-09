حماة الوطن بمطروح تبحث التعاون مع القيادات التنفيذية لحل قضايا المجتمع

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قال النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بمطروح، إن أمانة السلوم عقدت اجتماعها الدوري لمناقشة توسيع دائرة المشاركة الشعبية والجماهيرية للحزب بالمركز، والتفاعل مع قضايا المجتمع والتواصل مع جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية وبحث التعاون مع منفذ السلوم البري بوابة مصر علي حدودها الغربية لتقديم يد العون للقيادات في كافة الملفات تحت إشراف المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بالحزب.

وأكد عيسى أبو تمر أن التكليفات في اجتماع أمناء المراكز للتفاعل والتواصل مع المسئولين في شكاوي وقضايا المجتمع لتقديم حلول عاجلة وسريعة.

وتابع تشكيل الأمانات النوعية، لسرعة تحرك الأمانات في القطاعات الخدمية لبحث ومتابعة القضايا والمشاكل التي تواجه الجماهير لنقلها للمسئولين لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه أهالينا في القري والمراكز.