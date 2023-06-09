دراسة: الأفوكادو يقلل العرضة لارتفاع الضغط بنسبة 17%

يعد ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المزمنة التي من الصعب التخلص منها؛ لذلك تكون الوقاية منها هي الحل الأفضل، وكشف باحثون مكسيكيون أن فاكهة الأفوكادو تقلل العرضة لمرض ارتفاع ضغط الدم بنسبة 17%.



وذكرت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية أن دراسة مكسيكية منشورة بدورية التغذية البريطانية تضمنت متابعة 67 ألف سيدة عشرينية لمدة سنتين؛ لمعرفة تأثير الأفوكادو على إمكانية التعرض لارتفاع ضغط الدم.



لاحظ الفريق وقوع 4000 حالة ارتفاع ضغط، وتزايدت عددها مع قلة تناول الأفوكادو.



ووجد الفريق أن تناول 5 ثمار أفوكادو أسبوعيا يقلل احتمال التعرض لارتفاع الضغط بنسبة 17%.



ورجحت الدراسة أن ذلك قد يعود لاحتواء ثمرة الأفوكادو على نحو 670 ملي جرام من البوتاسيوم المفيد للوقاية من ارتفاع الضغط.



ويعمل البوتاسيوم على تقليل نسب الصوديوم المسبب لارتفاع الضغط بالجسم، كما يعمل على زيادة مرونة الأوعية الدموية، وبالتالي انخفاض قابليتها لرفع ضغط الدم.