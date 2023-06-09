الجيش السوداني يعلن التزامه بهدنة لمدة 24 ساعة

أعلن الجيش السوداني، اليوم الجمعة، موافقته والتزامه بهدنة وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة، "تقديرا لجهود السعودية والولايات المتحدة".



وقال في بيان: "تقديرا لجهود الميسرين (السعودية والولايات المتحدة)، ومراعاة للجوانب الإنسانية التي يعانيها شعبنا جراء العمليات الجارية، توافق القوات المسلحة على مقترح هدنة 24 ساعة".



وأوضح الجيش أن الهدنة "تبدأ اعتبارا من يوم السبت بتمام الساعة السادسة " بالتوقيت المحلي.



وأضاف: "ونعلن التزامنا بها (الهدنة)، كما ننوه إلى احتفاظ القوات المسلحة السودانية بحق التعامل مع أي خروقات قد يرتكبها المتمردون (قوات الدعم السريع) خلال هذه الهدنة".



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة، اعتبارا من الساعة السادسة من صباح غدا السبت بتوقيت الخرطوم.



يشار إلى أن السودان يشهد صراعا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ الخامس عشر من شهر أبريل الماضي.