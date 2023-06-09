لائحة اتهام ترامب: الوثائق السرية الأمريكية تضمنت خططا عسكرية ودفاعية

أظهرت لائحة اتهام كُشف عنها، اليوم الجمعة، أن الوثائق السرية التي عُثر عليها بحوزة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تتضمن معلومات عن القدرات الدفاعية والأسلحة الخاصة بالولايات المتحدة ودول أخرى.



وأفادت لائحة الاتهام أيضا بأن الوثائق تتضمن أيضا معلومات عن البرامج النووية الأمريكية وثغرات محتملة لدى الولايات المتحدة وحلفائها تعرضها لهجمات عسكرية وخطط للرد على هجوم أجنبي، بحسب وكالة رويترز.



وكانت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية قد حصلت على تسجيل صوتي يعترف فيه ترامب، خلال اجتماع عام 2021، بأنه احتفظ بمعلومات عسكرية "سرية" لم تُرفع عنها السرية.



ويقول ترامب، وفقا لنص التسجيل: "بصفتي رئيسا، كان بإمكاني رفع السرية، لكنني الآن لا أستطيع".