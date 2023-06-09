صحيفة أمريكية: بلينكن يخطط لزيارة الصين الأسبوع المقبل

أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يخطط لزيارة الصين، في وقت قريب من الأسبوع المقبل.

وكشفت "بوليتيكو" عن الزيارة على خلفية حصولها على معلومات من مصدرين اثنين مطلعين، على جدول عمل بلينكن خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخارجية الأمريكية بصدد الانتهاء من التفاصيل الخاصة بالزيارة المخطط لها الأسبوع المقبل، التي تعد الثانية لوزير خارجية أمريكي إلى بكين منذ نحو 5 سنوات، بحسب وكالة الأناضول.

وكان وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، مايك بومبيو زار الصين عام 2018.

وتعد زيارة بلينكن إلى الصين "متوقعة"، بعد تأجيل زيارة كان مقررا إجرائها في فبراير الماضي، عقب تبادل تصريحات ساخنة بين بكين وواشنطن بشأن منطاد تجسس صيني.

وشهدت الفترة الأخيرة إطلاق بلينكن تصريحات دبلوماسية تجاه الصين، كان آخرها تأكيده خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، أمس، على أن واشنطن "لم تطلب من أي دولة الاختيار بينها وبكين"، وذلك تعليقا على تنامي العلاقات بين الصين والسعودية.

ونهاية مايو الماضي، جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التأكيد على ضرورة إبقاء قنوات الاتصال "مفتوحة" مع الصين، بعد حادث وقع بين طائرة استطلاع أمريكية وطائرة صينية مقاتلة، الأسبوع الماضي.

وأوضح في كلمة أدلى بها خلال زيارته إلى السويد، أن أخطر شيء هو "عدم التواصل، حيث يترتب عليه سوء فهم".

وكان بلينكن شدد في فبراير أيضا، على رغبة بلاده في "إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة" مع بكين، وذلك عقب واقعة رصد منطاد استطلاع صيني يحلق على ارتفاعات عالية فوق ولاية مونتانا، شمالي الولايات المتحدة.