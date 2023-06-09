 ضبط 300 طن قمح محلي في نقاط تجميع غير رسمية بشبراخيت وكفر الدوار - بوابة الشروق
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ضبط 300 طن قمح محلي في نقاط تجميع غير رسمية بشبراخيت وكفر الدوار

خميس البرعى
نشر في: الجمعة 9 يونيو 2023 - 12:53 م | آخر تحديث: الجمعة 9 يونيو 2023 - 12:53 م

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على الالتزام بجميع القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفقاً للضوابط المقررة، موجهة بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الالتزام بجميع التعليمات.

وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم: "شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، حملة تموينية بقيادة مفتاح عبداللطيف مديرعام التجارة الداخلية، بمركزى شبراخيت وكفر الدوار، أسفرت عن ضبط 300 طن قمح محلي موسم حصاد 2023، تم تجميعهم داخل نقاط تجميع غير رسمية، وتم التحفظ على المضبوطات وتوريدها لشون وصوامع المحافظة".


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