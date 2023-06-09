رئيسا الإمارات وصربيا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية والدولية

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع رئيس صربيا الكسندر فوتشيتش، علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين وبما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما بحث الرئيسان خلال الاتصال، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عددًا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها، إضافة إلى أهمية دعم جهود السلام والاستقرار وتعزيز الحوار لإيجاد حلول دبلوماسية لمختلف القضايا والأزمات التي يشهدها العالم.