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محمود ناجي حكما لمباراة الاتحاد والبنك الأهلي

كريم صلاح
نشر في: الجمعة 9 يونيو 2023 - 1:27 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 يونيو 2023 - 1:27 ص

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم التحكيم المُكلف بإدارة مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق الاتحاد السكندري نظيره البنك الأهلي على ملعب الإسكندرية، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري.

وسيدير مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي الحكم محمود ناجي، ويعاونه الثنائي مصطفى عطية وخالد رمضان، فيما ستتواجد نورا سمير كحكم رابع.

بينما يتواجد على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» الثنائي مصطفى مدحت وأحمد فهيم.

 


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