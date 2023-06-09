أسماء المصابين والمتوفين في حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس بطريق الواحات البحرية

لقى 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 27 آخرون، فى حادث تصادم سيارة نقل مع أتوبيس نقل ركاب خاص على طريق الفرافرة- الواحات البحرية، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

كانت الأجهزة الأمنية بالوادى الجديد، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس نقل ركاب يتبع إحدى الشركات الخاصة وسيارة نقل بطريق الفرافرة - الواحات البحرية، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم تنقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى الفرافرة المركزي، وهم محمد خميس رمضان، حاتم محمد سعد، محمد محمد حمادة، سعيد إبراهيم مصطفى، عبدالله عبدالحميد عبدالله، روان عبدالله حشيش، زينة محمد عثمان، مسعد عبدالمنعم الصاوى، أحمد الأمير احمد، محمد عبدالخالق ابوعجيلة، محمد جمعة إبراهيم، نبيل بسيونى سعد، سليمان محمد السكرى، سيد سعيد محمد، عبدالحميد محمد توفيق، أحمد محمد راشد بدوى، رأفت شاكر حسن، محمد صلاح سلام، حسام إبراهيم بدراوى، السيد محمد السيد حجاج، محمود عبدالحميد محمد، سناء محمد أحمد.

والمتوفون هم محمود أحمد السيد، عبدالمحسن عنتر عبدالمحسن، محمد رمضان ناصف.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة في الوادي الجديد، إنه تم استدعاء جميع الأطباء والتخصصات الطبية المختلفة إلى مستشفى الفرافرة لاستقبال وإسعاف الحالات والتعامل معها فور وصولها، مشيرا إلى إيداع المتوفين في مشرحة المستشفى.

وأشار إلى تحويل حالات الإصابة الحرجة إلى مستشفيات أسيوط الجامعية، بجانب متابعة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، موقف المصابين موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة لإسعافهم.

وأضاف أن الإصابات تم التعامل معها، وتنوعت ما بين كسور وكدمات وسحجات وتم تقديم كل الإسعافات اللازمة.

تم تحرير محضر، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.