موسكو: إجلاء 1534 شخصا من خيرسون بعد تدمير المحطة الكهرومائية

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، أن رجال الإنقاذ قاموا بإجلاء 1534 شخصا بمن فيهم 154 طفلا في منطقة خيرسون بعد التخريب الأوكراني في محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم)، إن رجال الإنقاذ التابعون لوزارة الطوارئ الروسية قاموا بإنقاذ 1534 شخصا بمن فيهم 154 طفلا. وإجماليا تم إجلاء 5133 شخصا بمن فيهم 178 طفلا و66 شخصا من ذوي الحركة المحدودة، مضيفا أن الوزارة تقدم كل المساعدات الممكنة للسكان ويواصل زيادة قواتها ومعداتها لإزالة عواقب حالة الطوارئ في منطقة خيرسون.

وأضاف أنه يعمل حاليا في مكان الحادث 190 شخصا و66 وحدة من المعدات على الطرق الوعرة بما في ذلك 25 زورقا، مشيرا إلى أنه تم وضع مجموعات النقل الجوي التابعة للدائرة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية بمقاطعة روستوف ومدينة سيفاستوبول ومراكز الإنقاذ دونسكوي وتولا في حالة تأهب.

يشار إلى القوات الأوكرانية نفذت 6 يونيو الجاري ضربة خطيرة على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية. دمرت الصمامات في المحطة، مما أدى إلى حدوث تصريف غير منظم للمياه. ووفق معلومات مبدئية، أسفرت الكارثة عن مصرع 5 أشخاص، فيما تم إجلاء نحو 4,3 ألف شخص من المناطق المنكوبة.