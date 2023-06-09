ذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية أن انهيار سد نوفا كاخوفكا في جنوب أوكرانيا يعتبر أحد أكبر الكوارث الصناعية والبيئية في أوروبا منذ عقود.



وأضافت الشبكة الأمريكية أن الكارثة دمرت قرى كاملة، وأغرقت أراض زراعية، وحرمت عشرات الآلاف من الناس من الكهرباء والمياه النظيفة، وتسببت في أضرار بيئية جسيمة.



ورأت "سي.إن.إن" أنه لايزال من المستحيل تحديد ما إذا كان السد انهار بسبب استهدافه عن عمد أو بسبب فشل هيكلي.



وبحسب الشبكة الأمريكية، يخضع السد ومحطة الطاقة الكهرومائية لسيطرة روسيا، وبالتالي لا يمكن للمحققين المستقلين الوصول إليه، مما يترك الخبراء حول العالم يحاولون فهم ما حدث بناء على الأدلة البصرية المحدودة.



وألقى عدة مسئولين غربيين باللوم على روسيا في الكارثة، إما باتهام موسكو مباشرة باستهداف السد أو القول إن روسيا مسئولة عن الأمر لمجرد أنها المعتدي في الحرب على أوكرانيا.



وقال مسئول عسكري بحلف شمال الأطلسي (الناتو) لشبكة "سي.إن.إن" إنه بينما سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يعرفوا يقينا من المسئول عن تدمير السد، فإنهم يعتقدون أن روسيا كانت وراء ذلك على الأرجح.



وأضاف المسئول أن موسكو هي الأكثر استفادة من الخطوة، والتي قد تبطئ الهجوم المضاد الأوكراني المتوقع، إذا حدث في هذا الجزء من البلاد.



وسرعان ما ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحكومته والجيش الأوكراني باللوم على موسكو في الكارثة.



وقالوا إن القوات الروسية فجرت الخزان من الداخل، ونقل زيلينسكي عن تقرير للمخابرات الأوكرانية العام الماضي أن روسيا زرعت ألغاما في السد.



وأشار الجانب الأوكراني إلى أن المنشأة كانت تحت السيطرة الروسية على مدار العام الماضي، الأمر الذي يجعل من السهل على القوات الروسية زرع متفجرات.



وتشير منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى أن السكان في المنطقة سمعوا صوت تفجيرات قرابة الوقت الذي يعتقد أن السد تعرض فيه لأضرار.



ويمتد السد على نهر دنيبرو، وهو ممر مائي رئيسي أصبح خط المواجهة في الصراع ومسرحًا لقتال عنيف في هذا الجانب من جنوب أوكرانيا.



وحرر الجيش الأوكراني مدينة خيرسون، التي تقع على الضفة الغربية لنهر دنيبرو في نوفمبر الماضي بعد ثمانية أشهر من السيطرة الروسية عليها، لكن يظل جزء كبير من الضفة الشرقية للنهر جنوب سد نوفا كاخوفكا تحت سيطرة موسكو.



من جانبها، نفت روسيا أي تورط لها في تلك الكارثة، واتهمت أوكرانيا بتدمير السد.



وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف إن الهجوم "تم التخطيط له وتنفيذه بأمر من النظام في كييف"، مستهدفا "حرمان شبه جزيرة القرم من المياه" وتشتيت الانتباه عن ساحة المعركة. لكن أوكرانيا نفت تلك الاتهامات.



وفي حين من المرجح أن يؤثر الفيضان على أي هجوم مضاد لأوكرانيا، فإنه يؤثر أيضًا على القوات الروسية.



وتخضع بعض الأماكن الأكثر تأثرا بالكارثة للسيطرة الروسية، وكانت بمثابة نقاط انطلاق للجيش الروسي في الماضي.



ويعتبر سد نوفا كاخوفكا – أكبر خزان في أوكرانيا فيما يتعلق بالحجم - أبعد ما يكون في اتجاه مجرى النهر من ستة سدود من الحقبة السوفيتية على نهر دنيبرو.



وأثارت حقيقة أن المنشأة تعمل منذ عدة عقود تكهنات حول عطل فني محتمل.



ومن غير الواضح مدى جودة صيانة السد في ظل سيطرة روسيا عليه. وكانت المنطقة المحيطة واحدة من أكثر المناطق المتنازع عليها بشدة منذ شنت روسيا حربها الشاملة في أوكرانيا في فبراير 2022، وتعرض السد لبعض الأضرار السابقة.



كما تأثرت أجزاء من الجزء الشمالي بالسد وبعض البوابات جراء انفجار وقع في نوفمبر عند انسحاب الجيش الروسي من الضفة الغربية لنهر دنيبرو وتحرير القوات الأوكرانية لخيرسون.