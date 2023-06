علق النجم الفرنسي كريم بنزيما، على حفل تقديمه كلاعب جديد بصفوف فريق اتحاد جدة السعودي، والذي أقيم على ملعب الجوهرة، مساء الخميس.

وكان نادي اتحاد جدة قد أعلن في وقت سابق، تعاقده مع النجم الفرنسي بنزيما حتى صيف 2026، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الريال.

وكتب بنزيما عبر حسابه الرسمي على تويتر: «أشكرك يا جدة من أعماق قلبي.. كانت الليلة لحظة خاصة جدًا لن أنساها أبدًا».

Thank you Jeddah, from the bottom of my heart. Tonight was a very special moment that i will never forget 💛🇸🇦#alhamdulillah #benzema2ittihad #here2inspireKSA #nueve pic.twitter.com/y0Prde6rDM